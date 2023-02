Oito adeptos do Benfica são suspeitos de violarem um jovem de 16 anos. "A vítima, um adolescente que teria então 16 anos e era também membro da claque, foi 'seguido, abordado e roubado' por um grupo de, pelo menos, 13 homens que lhe tiraram o telemóvel e o levaram para um 'local ermo' perto do Estádio da Luz", adiantou o Expresso.

Serviram como prova as imagens de videovigilância da zona comercial do estádio, tendo sido usadas pela procuradora do Ministério Público que conduziu a investigação. No 'local ermo', no entanto, não existem câmaras.

Segundo o despacho da juíza que determinou a prisão de oito dos 13 arguidos detidos pela PSP, a vítima terá sido agredida, violada e depois abandonada, sendo ameaçada de morte caso contasse a alguém. Depois das agressões, o jovem de 16 anos foi encontrado por um homem, que é agora testemunha no processo.

A juíza terá classificado a situação como "extremamente grave", considerando os factos "cruéis e desumanos" e como tendo provocado "sequelas físicas e psicológicas", adiantou o Expresso. "Os arguidos atuaram com enorme frieza e indiferença ao sofrimento da vítima, divertindo-se com o mesmo".

Os oito dos 13 adeptos do Benfica foram detidos numa operação da PSP em Lisboa, e ficaram em prisão preventiva. Foi determinado que aguardassem o desenvolvimento do processo em prisão preventiva por "existir perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação do decurso do inquérito", revela a Lusa.

Os outros cinco arguidos aguardam em liberdade, sujeitos a termo de identidade e residência e obrigação de se apresentarem diariamente às autoridades da sua área de residência, proibição de contactarem os outros arguidos, vítimas, testemunhas bem como outros membros do No Name Boys.

