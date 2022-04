De acordo com o jornal Expresso, a decisão do adiamento foi tomada pelo Governo na noite desta quinta-feira. O objetivo é garantir uma transição tranquila das competências para a PSP e GNR.

A base de dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ficará sob a responsabilidade do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), que depende do primeiro-ministro.

O ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, garantiu ontem que o Governo está a trabalhar para que o processo de extinção do SEF ocorra com “serenidade, estabilidade e confiança”.

“Estamos a trabalhar nos diferentes ministérios para garantir que esta mudança, esta transformação institucional, ocorra com serenidade, com estabilidade, com confiança e em condições de garantir que as funções de segurança, que são funções primordiais do Estado, continuem a ser e a estar salvaguardadas”, disse José Luis Carneiro à Lusa em Portalegre, à margem da cerimónia de compromisso de honra de 270 novos militares do 45.º curso de formação de guardas da GNR.

O dossier do SEF está esta sexta-feira sobre a mesa de um Conselho de Ministros extraordinário.

É esperada uma conferência de imprensa balanço desta reunião extraordinária pelas 12h00.