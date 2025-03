A Administração norte-americana insistiu junto de um tribunal federal em Washington na sua proposta de novembro para dividir a Google através da venda do navegador mais popular do mundo, noticiou o The Washington Post.

O Departamento de Justiça insistiu, na petição interposta junto do tribunal, que “a Google deveria alienar-se do navegador Chrome, um importante ponto de acesso à pesquisa, para dar a oportunidade a um novo rival de operar uma importante porta de entrada para a pesquisa na Internet, ‘livre do controlo monopolista da Google'”, refere diário norte-americano.

A posição do Departamento de Justiça, iniciada durante a administração do Presidente Joe Biden, constitui-se como a primeira grande ação da divisão antitrust sob a Presidência de Donald Trump e ocorre antes de a nova chefe da divisão, Gail Slater, ter sido confirmada pelo Senado, sublinha o jornal.

Em agosto do ano passado, um juiz federal decidiu que a Google tinha violado a lei antitrust no mercado dos motores de busca online, na primeira grande ação judicial do género contra o gigante da Internet.

O juiz Amit Mehta, do Tribunal Distrital do Distrito de Colúmbia, que tinha decidido que a Google detinha um monopólio ilegal, decidirá sobre a ação final em abril.

Os porta-vozes da Google não responderam de imediato a um comentário pedido pelo The Washington Post.