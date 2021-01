Em 2018 o número de animais adotados no Centro de Recolha de Animais de Loures (CROAL) tinha sido de 53 e em 2019 de 140.

“Estamos muito contentes com estes números e por perceber que existe uma maior sensibilização para as questões ligadas ao bem-estar animal”, afirmou à agência Lusa o vereador com o pelouro dos Serviços Veterinários, Paulo Piteira.

O autarca referiu que, dos 180 cães entregues para adoção em 2020, 156 foram adotados por particulares e 24 por associações zoófilas.

Relativamente aos gatos, 76 foram adotados por particulares e 22 por associações.

Paulo Piteira ressalvou a relevância destes números, “num ano em que se viveu uma crise pandémica” e pelo facto de o município “desincentivar as adoções por impulso”.

“Fazemos um inquérito pré-adoção para avaliar as condições do local para onde irá viver o animal e as condições económicas e sociais dos tutores. Fazemo-lo para assegurar o bem-estar dos animais e para que estes não voltem a ser abandonados”, justificou.

No entanto, para o autarca de Loures o aumento de adoções deveu-se não só à maior sensibilização para as questões animais, mas também à maior disponibilidade para pesquisar informações na internet.

“Uma das coisas que o confinamento trouxe foi uma maior disponibilidade para procurar informação e para a divulgar nas redes sociais. O crescimento destas ações tem sido muito significativo”, sublinhou.

Apesar de o balanço de adoções ser positivo, Paulo Piteira deixou um alerta para o crescimento do número de abandonos e para o perigo de um aumento este ano devido aos efeitos económicos e sociais da pandemia da covid-19.

“Estou muito preocupado com a taxa de abandono, que não tem parado de crescer. O meu apelo é que haja responsabilidade”, apontou.

No sentido de combater o abandono de animais, a Câmara de Loures promoveu no último ano uma campanha de sensibilização, com o mote “Há sempre opção. Abandono não é solução”.

A par desta campanha a autarquia criou mecanismos de apoio a tutores em situação económica mais fragilizada.

A Câmara de Loures disponibiliza aos interessados em adotar animais uma página na internet em que dá a conhecer toda a informação relativa à idade, porte, sexo e a data desde a qual cada animal se encontra no CROAL.