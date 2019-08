“A única maioria absoluta que o PS teve em Portugal não é de boa memória, e não apenas pelo caos financeiro em que deixou o país. Não é também de boa memória porque quem devia ter denunciado não denunciou, quem devia ter falado não falou, quem devia ter travado não travou”, afirmou Adolfo Mesquita Nunes, numa sessão da Universidade de Verão do PSD, sobre “Que desafios para a democracia hoje?”, referindo-se ao Governo de José Sócrates.

O atual coordenador do programa eleitoral do CDS-PP considerou “surpreendente a possibilidade de se ver com candura e complacência uma maioria absoluta do PS”.

“O PS exerce de forma absoluta o poder mesmo sem maioria, imaginem com maioria” alertou, considerando que “existem já sinais de soberba” na forma como se tratam os adversários e instituições no atual Governo.

Na mesma linha, o outro orador da sessão, o ex-ministro Miguel Poiares Maduro alertou contra “qualquer projeto de poder que implique domínio do Estado”.

“Mesmo em democracia, pode haver uma corrosão da democracia na medida em que há corrosão no processo de definição da verdade e do pluralismo, seja através de processos de ocupação do Estado, de monopólio da comunicação social, como tivemos em Portugal, penso que hoje já é claro, na época de Sócrates”, afirmou, num dia em que antigo primeiro-ministro socialista escreve um artigo no Expresso sobre esse período de governação.

Poiares Maduro considerou que seria importante que a classe política já se tivesse pronunciado “sobre a dimensão política, não judicial” de um processo como a Operação Marquês.

“É inaceitável que uma democracia desenvolvida possa ter conhecimento de comportamentos políticos e éticos permanecendo silenciosa ao fim destes anos, é um atestado de menoridade que estamos a passar a nós próprios”, advertiu.