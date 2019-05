A mulher foi condenada pela prática de três dos quatro crimes de violência doméstica que o Ministério Público (MP) lhe imputou.

Aos maus tratos físicos e psicológicos apenas escapou, concluiu o tribunal, a filha mais nova do casal.

A suspensão da pena fica sujeita, entre outras condições, a entrega de uma quantia à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a comparecer em tribunal sempre que convocada.

Esta condição foi determinada devido à ausência da arguida em todas as sessões de julgamento, o que levou o tribunal a aplicar-lhe multas e a censurar o seu comportamento no próprio acórdão do caso.