O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Liga dos Bombeiros Portugueses (LPB) assinaram hoje um protocolo que, entre outros pontos, prevê a possibilidade de integração de enfermeiros nos meios de emergência dos bombeiros, baseado no modelo que já existe nas 47 ambulâncias de suporte imediato de vida (SIV) do instituto.

“Um dos principais pontos desse acordo é o alargamento da rede de ambulâncias SIV para os corpos de bombeiros que integram enfermeiros, garantindo uma resposta diferenciada e de maior qualidade a toda a população”, salientou a ordem em comunicado.

Esta medida, consensualizada entre o INEM e a LBP, já foi enviada à tutela, mas necessita de uma alteração legislativa do Regulamento de Transporte de Doentes para que seja implementada.

A OE salientou que, especialmente quem vive em zonas isoladas do interior do país, vai passar a beneficiar de um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) mais eficaz, com equipas compostas por um enfermeiro-bombeiro e um tripulante de ambulância de socorro.

“Esta medida sempre foi defendida pela Ordem dos Enfermeiros e discutida com o INEM e com Liga dos Bombeiros Portugueses”, referiu a OE, ao recordar que “há muito tempo defende a necessidade de investimento na rede das entidades envolvidas no socorro” pré-hospitalar, a maioria do qual assegurado pelos parceiros do INEM, como os bombeiros.

“Estas alterações vão contribuir para uma gestão mais eficiente de meios e recursos e para que a resposta em situações de emergência pré-hospitalar diferenciada, da responsabilidade do INEM, não seja comprometida por falta de recursos humanos”, realçou ainda ordem.