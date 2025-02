"No início da tarde de hoje, depois de uma manhã passada alternando fisioterapia respiratória e oração na capela, o Santo Padre apresentou uma crise isolada de broncoespasmo que, no entanto, levou a um episódio de vómitos com inalação e a um agravamento súbito do quadro respiratório", informa o Vaticano.

De acordo com a Santa Sé, o Papa Francisco "foi prontamente broncoaspirado e iniciada ventilação mecânica não invasiva, com boa resposta nas trocas gasosas".

"O Santo Padre manteve-se sempre alerta e orientado, colaborando nas manobras terapêuticas. O prognóstico permanece, portanto, reservado. Durante a manhã, recebeu a Eucaristia", é ainda explicado.