No âmbito das negociações laborais, 88% dos membros do sindicato Unite, entidade que convoca as greves, rejeitaram a oferta de um aumento salarial que, segundo os responsáveis do aeroporto, estava acima da inflação.

Devido a falta de acordo, prevê-se que 4.000 trabalhadores do aeroporto, incluindo seguranças, bombeiros e engenheiros, participem na greve, convocada para o início da próxima semana.

Segundo o sindicato Unite, se as ações de protesto se prolongarem, cerca de 2.500 trabalhadores podem perder os seus empregos.

O aeroporto londrino de Heathrow afirmou que o cancelamento de voos, que afetam 91 companhias aéreas, incluindo a British Airways, é uma medida preventiva, para o caso de não ser alcançado um acordo entre os representantes sindicais e a gerência do aeroporto, uma vez que as negociações continuam, com uma reunião marcada para hoje.

Sem precisar quais os voos que poderão vir a ser cancelados, o aeroporto de Heathrow, que é o maior do Reino Unido, recomendou que os passageiros consultem as companhias aéreas para saber se serão afetados, indicando que, nesse caso, poderão ser recolocadas noutros voos ou receber reembolsos.