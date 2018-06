“O referido busto foi adquirido pela ANA - Aeroportos de Portugal, no âmbito do investimento feito em torno do referido evento [atribuição do nome do futebolista ao Aeroporto da Madeira], ficando a fazer parte do seu património”, diz a direção da empresa num comunicado enviado à agência Lusa.

O documento refere que o busto colocado “aquando da atribuição da denominação “Cristiano Ronaldo” ao Aeroporto da Madeira, foi descerrado, junto à placa comemorativa”, é da autoria do artista autodidata madeirense Emanuel Santos.

Esta cerimónia contou com a presença do jogador, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, além de outras autoridades regionais e individualidades.

A ANA - Aeroportos da Madeira adianta que “logo após a cerimónia, a entidade responsável pela gestão da imagem de Cristiano Ronaldo, manifestou interesse em que a referida peça fosse removida ou substituída, o que, entretanto, ainda não se havia concretizado”.

Também informa que “recentemente, o responsável pelo Museu CR7 [irmão de Cristiano Ronaldo] informou o Aeroporto da Madeira da sua vontade de que o busto de autoria de Emanuel Santos fosse substituído por outra peça escultórica, que “já havia sido adquirida pelo museu” e que “já se encontrava na Madeira”.