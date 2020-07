O governante destacou, nesta retoma, as ligações da Madeira com Lisboa e Porto, Paris, Amesterdão, Ponta Delgada - que faz a ligação também com os Estados Unidos -, Canárias, Bruxelas, Zurique, Frankfurt, Dusseldorf, Londres, Praga e vários áreas britânicas, como Manchester, Glasgow, Leeds, Edimburgo e East Midlands.

Esta programação, acrescentou, visa “retomar ligações, a retomar frequências, a continuar com parcerias antiga, no sentido de manter essas companhias, apoiá-las e fazer com que esta retoma vá ganhando cada vez mais fôlego”.

O objetivo é que a operação se possa “traduzir num maior número de pessoas a visitar a Região Autónoma da Madeira”.

Eduardo Jesus destacou “as diligências que foram feitas e negociações em curso para fomentar a vinda de turistas com os operadores turísticos”, através da Associação de Promoção da Madeira (APM), num “papel muito ativo com reuniões e encontros permanentes com operadores, companhias aéreas”.

“A APM tem estado perto de todas as oportunidades que se perspetivam para a Madeira, onde também se fechou uma grande operação para o Porto Santo com os quatro maiores operadores nacionais”, referiu.

Nesta ilha, em 20 de julho teve início “uma operação importante” que envolve os operadores nacionais (a Abreu, a Sonhando, a Solferias e a Soltropicos) e dura até 21 de setembro, envolvendo cerca de 3.300 passageiros.

“Além de outras operações que estamos a apoiar e cativar para o Porto Santo, esta é grande operação que se conseguiu fechar numa batalha continuada no tempo, que mostrou empenho e vontade de todos”, afirmou.