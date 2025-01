“Anunciamos o reinício dos voos internacionais de e para o aeroporto internacional de Damasco a partir de terça-feira”, declarou o diretor da Autoridade da Aviação Civil e dos Transportes Aéreos, Achhad al-Salibi, citado pela agência noticiosa síria SANA.

Sulaibi não revelou quais as companhias aéreas que irão regressar a Damasco, embora a Qatar Airways tenha anunciado há alguns dias que irá efetuar voos semanais para a capital síria, de acordo com a agência espanhola EFE.

Outras companhias aéreas, como a Royal Jordanian, manifestaram o desejo de regressar quando fossem resolvidas questões logísticas e de segurança no principal aeroporto da Síria.

“Asseguramos às companhias aéreas árabes e internacionais que estamos a reabilitar totalmente os aeroportos de Alepo e Damasco com a ajuda dos nossos parceiros, para que possam receber voos de todo o mundo”, disse Sulaibi.

Aviões de ajuda internacional já aterraram na Síria e os voos domésticos também foram retomados, segundo a agência francesa AFP.

As ligações internacionais com a Síria foram suspensas na sequência da ofensiva de uma coligação de forças rebeldes que depôs o regime do presidente Bashar al-Assad em 08 de dezembro.

Assad refugiou-se na Rússia, que lhe concedeu asilo político.

A Rússia e o Irão eram os principais apoiantes do regime de Assad, que foi derrubado após uma guerra civil de 13 anos.