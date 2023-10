Nas redes sociais corre a informação de que o aeroporto de Lisboa terá sido evacuado por motivos de segurança. Um funcionário do aeroporto confirmou ao SAPO24 que a zona do espaço não Schengen foi evacuada por um avião da TAP ter desembarcado passageiros no sítio errado.

Na rede social X, antigo Twitter, e no Reddit circula a informação de que o aeroporto de Lisboa terá sido evacuado. O SAPO24 tentou entrar em contacto o Aeroporto de Lisboa, mas sem sucesso. Um utilizador do Reddit, windianboiii, escreve nessa plataforma que terá sido a zona do espaço não Schengen o alvo da evacuação. "Houve uma falha de segurança e estão a evacuar o terminal", acrescenta que "rumores dizem que um avião terá descarregado passageiros na porta errada e que alguém embarcou no avião errado". Um funcionário do aeroporto confirmou ao SAPO24 que esta zona foi evacuada por um avião da TAP ter desembarcado passageiros no sítio errado. Estando agora o Aeroporto a tentar verificar e fazer controlo de todos os passageiros.