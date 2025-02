Hoje, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou os dados dos passageiros transportados nos aeroportos nacionais, tendo o aeroporto do Porto registado 15,9 milhões de passageiros, um crescimento de 4,8% face aos 15,2 milhões transportados em 2023.

Os números de 2024 reafirmam a liderança do aeroporto do Porto enquanto o maior polo aeroportuário no noroeste da Península Ibérica, já que os três aeroportos internacionais da Galiza (Santiago de Compostela, Corunha e Vigo) transportaram, em conjunto, 5,9 milhões de passageiros.

Por aeroporto, de acordo com dados da gestora aeroportuária espanhola AENA, Santiago de Compostela serviu 3,6 milhões de passageiros, Corunha 1,2 milhões e Vigo 1,1 milhão.

Apenas o aeroporto de Santiago de Compostela registou um aumento face a 2023 (+2,9%), ao passo que Corunha e Vigo recuaram 1,2% e 6,8%, respetivamente.

O aeroporto de Vigo esteve fechado a maior parte do mês de maio, e a Galiza é servida por uma linha de alta velocidade até Madrid, tendo havido um reforço de comboios durante o ano de 2024.

Quanto ao aeroporto do Porto, está prevista para 2032 a criação de uma estação de alta velocidade ferroviária que o ligue, em túnel, até à estação de Campanhã, no Porto (com ligação a Gaia, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa), bem como, posteriormente, a Braga e à Galiza.