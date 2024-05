O reforço da pista do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, começa a 31 de julho, vai demorar 19 meses, de segunda-feira a sábado, entre meia-noite e 06:00, num investimento de 50 milhões de euros, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a ANA Aeroportos de Portugal explicou que a opção pelo trabalho em horário noturno visa “minimizar o impacto nas operações aeroportuárias”.

Na sua intervenção, o presidente da ANA, Thierry Ligonnière, revelou que o aeroporto estará encerrado no dia 10 de setembro.

“As únicas obras visíveis para os passageiros terão lugar no dia 10 de setembro. Alguns destes trabalhos terão de ser efetuados durante um período mais longo do que aquele que dispomos todas as noites. Esta situação leva-nos a propor o encerramento do aeroporto durante um dia completo, o único dia do ano em que não haverá aviões na pista no Porto”, explicou o responsável.

O presidente da ANA explicou que “esta data foi escolhida com base em probabilidades de condições meteorológicas favoráveis”. “Cruzemos todos os dedos para que efetivamente as condições sejam favoráveis para que as obras possam ser feitas”, disse.

Todavia, segundo adianta o Jornal de Notícias — e entretanto confirmado pelo SAPO24 — há sites de companhias aéreas onde ainda é possível reservar um voo de regresso ou partida do Porto para essa data, apesar da aparente impossibilidade de haver aviões a levantar voo ou a pousar no Aeroporto Sá Carneiro a 10 de setembro.

É o que acontece no site da Ryanair. Já na EasyJet e na TAP, por exemplo, a data aparece como indisponível.

Um reforço luminoso

A intervenção na pista e áreas adjacentes inclui a repavimentação completa da camada de desgaste da pista 17-35, intervenções de reforço estrutural da pista, ajustamento da geometria da faixa da pista (strip), e na linha de aproximação (sinalização luminosa) das pistas 17 e 35, bem como a substituição dos sistemas de luzes da pista por LED.

A obra prevê ainda renovação integral do sistema de drenagem da pista e a instalação de infraestruturas civis para a implementação de equipamentos de navegação (ILS categoria II) na pista 35, que vão permitir operações em baixa visibilidade.

A pista, afirmou ainda Thierry Ligonnière, “está a precisar de uma renovação e de um reforço”.

“E aproveitamos este tratamento de rejuvenescimento para ajustar as características geométricas da pista (…) com vista a colocar a pista do Porto no mais alto nível de segurança”, desta forma contribuindo “para manter o aeroporto entre os melhores da Europa”, referiu.

O contrato de empreitada foi assinado esta segunda-feira com a Acciona e representa “um investimento de qualidade, segurança e desempenho ambiental, permitindo acomodar o crescimento do tráfego aéreo”, relata a nota de imprensa.

Com esta operação, continua o comunicado, a ANA vai “reforçar as condições operacionais do aeroporto, sendo esta a maior intervenção realizada na pista desta infraestrutura”.