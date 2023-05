"Nós temos que entregar tudo fechado este ano. Esse é o nosso 'target' [objetivo], e queríamos, no decorrer do ano de 2026, produzir a primeira tonelada de ferro concentrado", disse o responsável da Aethel, em entrevista à Lusa.

Nuno Araújo admitiu que a empresa está a "correr contra o tempo" e que "os prazos são muito difíceis", já que o projeto "é muito extenso" em termos burocráticos e há "muitos documentos" a entregar às entidades competentes.

Em causa está a segunda fase do projeto mineiro da Aethel em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, que detém "a segunda maior reserva da Europa", segundo Nuno Araújo, e se localizará "sobretudo a sul" do bairro da Ferrominas, envolvendo mais quatro jazigos além do já em operação no cabeço da Mua (a norte), e já "pressupõe o ferro concentrado".

"É uma unidade industrial, é um investimento muito superior àquele que foi feito para a primeira fase, e portanto, concretizando-se aquele projeto, do ponto de vista industrial é uma revolução na região", considerou, confirmando os cerca de 100 milhões de euros de investimento necessário.

Nuno Araújo estima estarem em causa "seguramente mais 100 postos de trabalho", algo que "naturalmente pode evoluir", tratando-se também de "uma revolução do ponto de vista logístico" e de "valor para o país".

Por agora, na primeira fase de exploração das minas, é produzido um agregado de alta densidade (48% de ferro) à quantidade de três mil toneladas por dia, que poderão subir para seis mil na segunda fase, e que tem aplicações, por exemplo, nos materiais de proteção da orla costeira.

Na segunda fase prevê-se a produção de um concentrado de ferro com 68% dessa matéria-prima, quando "aquilo que normalmente se compra no mercado" é com 62%, algo que confere "valor acrescentado" ao minério de Moncorvo, disse Nuno Araújo à Lusa.

"Até porque o tipo de energia que é necessário despender para produzir aço, com 62% ou com 68%, é consideravelmente diferente", e um concentrado com 68% de ferro e com "um nível de impurezas relativamente baixo" não necessita de "utilizar aquilo que é o coque - o carvão - como combustível, e isso reduz consideravelmente as emissões de CO2 [dióxido de carbono]".

Segundo Nuno Araújo, estes níveis de utilização de energia permitem também "utilizar uma siderurgia alimentada a hidrogénio 'verde'", a partir de fontes renováveis, passando assim a ter "um aço 'verde'", resultado de "emissões muito mais baixas do que aquilo que se consegue atualmente no mercado".

Questionado acerca da localização da siderurgia (a lavaria será próxima à mina), Nuno Araújo admitiu querer "influenciar aqueles que vão decidir, as empresas privadas" a ficar na região, mas reconheceu que "está tudo em aberto neste momento", e que "o mais importante é que fique no país", apesar do "ganho significativo" da proximidade em termos logísticos e ambientais.

Atualmente, na primeira fase, a Aethel está "a estudar a possibilidade de aumentar ligeiramente a percentagem" do agregado de ferro produzido, passando de 48% para 55%, algo que faria, segundo Nuno Araújo, cerca de "20 dólares/tonelada de diferença".

"Desde que entrei [início do ano], já contratámos pelo menos sete ou oito quadros superiores, desde engenheiros de minas, engenheiras do ambiente, topógrafos, geólogos, área financeira também", referiu ainda o antigo presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), admitindo que "é difícil cativar quadros para ir para Moncorvo".

O gestor assume que a operação da empresa "tinha tido uma fase relativamente complicada em 2022, estando interrompida, até, por vários meses consecutivos", sendo a Aethel "uma empresa que investe capital de forma intensiva" e "não dá lucro há uns anos", o que poderá explicar alguns problemas com fornecedores locais no ano passado, algo que "está ultrapassado".

Nuno Araújo disse ainda que neste momento as minas não estão a exportar, havendo em Portugal "muito trabalho para comercializar muito produto, porque há cada vez mais procura", apesar de também existir interesse do estrangeiro.

"Eu acho que todo o projeto depende única e exclusivamente de nós, da nossa capacidade de atrair quadros - e isso, como disse, é difícil -, da capacidade de alavancar investimento", resumiu, dizendo ter "zero" queixas das entidades públicas.

A Aethel Mining Limited é uma "empresa britânica detida exclusivamente" pelo português Ricardo Santos Silva e pela norte-americana Aba Schubert, "que já havia recebido a aprovação da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), em novembro de 2019, para assumir o controlo da mina de Torre de Moncorvo".

As minas de ferro de Torre de Moncorvo foram a maior empregadora da região na década de 1950, chegando a recrutar 1500 mineiros.