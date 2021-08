A União Europeia (UE) já só tem uma “equipa central muito pequena” de diplomatas em Cabul, no Afeganistão, que estará no terreno “o tempo necessário” para terminar as operações de retirada de civis, apesar do “ambiente pouco amigável”.

A informação foi hoje avançada pelo porta-voz principal dos assuntos externos e da política de segurança da Comissão Europeia, Peter Stano, que na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, anunciou que, "no que toca ao pessoal da UE, ou seja, o pessoal diplomático especializado, todos eles foram já retirados, exceto uma equipa central muito pequena que ainda está no terreno a ajudar com os esforços de evacuação em curso". "Eles estarão no terreno o tempo necessário para completar as operações de resgate e é uma equipa central muito pequena", reforçou o responsável. Peter Stano recusou-se a avançar com "mais detalhes sobre os números exatos" dado que esta equipa europeia está a "operar num ambiente que não é exatamente amigável", devido ao aproximar da data-limite de 31 de agosto para o fim da operação militar da coligação liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão e que atualmente já só se resume ao aeroporto de Cabul, cidade ocupada pelos talibãs há duas semanas. Esta é uma altura de grande tensão entre os talibãs e as forças internacionais sobre o prazo para terminar a retirada de milhares de pessoas que se têm concentrado no aeroporto de Cabul desde a tomada de poder pelos rebeldes, em 15 de agosto. "Só posso repetir que todos os nossos esforços neste momento estão concentrados em completar esta operação o mais rapidamente possível, num ambiente que não é exatamente amigável e onde a situação evolui no terreno a toda a hora", vincou Peter Stano. Já questionado sobre os esforços para retirada de civis de Cabul, o responsável notou que "a União Europeia não é proprietária e não opera os aviões [utilizados para as operações], por isso é claro que está dependente dos Estados-membros e parceiros para retirar pessoas de lá, nomeadamente utilizando aviões militares". Peter Stano remeteu também para os países dados sobre o número exato de cidadãos já retirados. Ainda assim, o responsável assegurou que a UE "não está a trabalhar sob o pretexto do prazo de 31 de agosto", mas sim focada em "retirar essas pessoas o mais depressa possível" e "fará tudo o que é possível a este respeito". Quanto aos afegãos que trabalhavam no terreno para a UE, Peter Stano adiantou que "mais de 400, incluindo membros das suas famílias, foram retirados de Cabul em segurança". "E estamos a prosseguir os esforços de retirada porque ainda há algumas pessoas que querem sair", concluiu. Os Estados Unidos retiraram 37.000 pessoas do Afeganistão desde 14 de agosto, número que ascende a 42.000 desde o final de julho, enquanto o Reino Unido transportou 6.600 desde a véspera da tomada de Cabul.