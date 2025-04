O debate com os líderes das oito formações com representação parlamentar vai acontecer no domingo, dia 8 de maio, às 21h30, no mesmo local, avança a RTP.

O frente-a-frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos será transmitido em simultâneo pela RTP, SIC e TVI.

Na segunda-feira, os partidos concordaram que não existiam condições para a realização do debate devido ao corte geral de eletricidade.