Interpretada por Benedita Pereira, Hedda é uma mulher indecifrável, inconformada e fascinante. Tem desejos contraditórios e conflitos internos. É refém dum casamento demasiado convencional e da sua própria consciência, pouco dada a escândalos ou vergonhas sociais. Inspirando os seus seguidores e serviçais, que a veem no topo da cadeia alimentar, ela está um passo antes do abismo, constantemente confrontada com o aborrecimento que o mundo lhe desperta. Rica, casada, pobre de espírito e cheia de razão, manipulando destinos enquanto está presa na sua própria casa de bonecas, Hedda está entediada. E quer brilhar.

A Benedita Pereira juntam-se um elenco composto por Ema Sofia Fonseca, Francisca Maria Miranda, Leonardo Proganó, Mariana Mourato, Matilde Graça, Martim Mesquita Guimarães, Mónica Belchior e Victor Caetano.

A peça, ao estilo do que os Lisbon Players nos habituaram é encenada em inglês com legendas em português, tem sessões de quarta a sexta-feira às 20h00, sábados às 21h00 e domingos às 16h00, com uma duração aproximada de 110 minutos.

Os bilhetes variam entre 12 e 17 euros e estão disponíveis aqui. Há ainda vários lugares disponíveis.

Escrita em 1890, Hedda Gabler continua a surpreender pelo retrato cru do conflito entre desejo e repressão, liberdade e convenção social. Com esta estreia, os Lisbon Players reafirmam o seu papel enquanto companhia pioneira do teatro em inglês em Portugal, num espaço histórico agora revitalizado como polo cultural da cidade de Lisboa. Uma oportunidade rara para revisitar Ibsen numa versão atual.

Recorde aqui a entrevista ao SAPO24 do chairman e ator da companhia, Martim Mesquita Guimarães, em que este explicou a luta dos Lisbon Players para encontrarem uma casa permanente depois de perderem o icónico Estrela Hall, no quarteirão inglês na Estrela.