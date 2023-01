Este episódio do podcast Palavrões da Ciência esconde várias surpresas. Primeiro, há a surpresa de descobrir a verdadeira origem da palavra «filho». Depois, ficamos a saber como os dentes de leite dos nossos filhos podem ajudar a melhorar a vida de crianças com algumas doenças raras. Por fim, percebemos como uma conversa sobre ciência pode ser verdadeiramente emocionante.

A nossa convidada é a Francisca Coutinho, que trabalha desde 2007 em doenças lisossomais, no Instituto Ricardo Jorge (Porto), e que nos traz o palavrão da semana: mucopolissacaridose tipo III.

A Francisca e a restante equipa do Instituto Ricardo Jorge tentam perceber como mitigar os efeitos destas doenças, que podem afectar 1 em cada 70 000 crianças. Há doenças raras, como esta, que só conseguem ser estudadas se os cientistas puderem ter acesso a neurónios. Ao longo deste episódio ficamos a saber onde é que os dentes de leite das crianças entram nesta história. Ficamos também a conhecer o projecto “Fada dos Dentes”, uma história em que várias famílias puderam participar. Conheça esta nova história da “Fada dos Dentes”, numa conversa muito emotiva.

O livro deste episódio foi recomendado pela Francisca Coutinho: A minha vida com a minha irmã, escrito por Sofia Vicente, irmã de uma menina com mucopolissacaridose tipo III. O livro não é sobre doenças: é mesmo sobre a felicidade de ter uma irmã. As receitas deste livro revertem para o apoio na investigação sobre a doença.