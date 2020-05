“Até haver evidência científica mais sólida do que temos agora, as superfícies e objetos podem indiretamente ser considerados como potencial fonte de transmissão da doença”, salientou esta quarta-feira a Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, na habitual conferência de imprensa de atualização dos dados da pandemia de Covid-19.

O tema está na ordem do dia. A Organização Mundial de Saúde referiu que não é possível confirmar se o SARS-CoV-2 infeta seres humanos após o contacto com superfícies contaminadas. No entanto, a higienização e desinfeção de superfícies e objetos tem sido um dos principais pontos no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Do outro lado do Atlântico, parecem existir mais certezas. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CCPD) dos Estados Unidos, afirmou esta semana que o vírus não se dissemina facilmente através de superfícies ou do contacto com animais.

De acordo com o CCPD, tocar em objetos ou superfícies contaminadas não aparenta ser um modo de transmissão “significativo”, salientando que o principal foco é o contacto entre pessoas.

Em Portugal, a DGS, destaca que “uma das coisas que caracteriza esta pandemia é o grau de incerteza”. A própria OMS “continua a recomendar fortemente a higienização de superfícies e de objetos para minimizar o risco de contágio”, disse Graça Freitas. E por isso, em Portugal, esta é a norma.

Esta “incerteza” parece ser contraditória com os estudos publicados desde o surgimento da pandemia que revelavam que o vírus se mantém ativo durante algum tempo em superfícies como plástico ou metal. Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) e Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, explica que “os estudos científicos são feitos em condições controladas, tipicamente com superfícies de materiais puros, limpos, em temperatura e humidade controlada".

"Estes estudos estabelecem que o SARS-CoV-2 tem um potencial de se manter ativo por períodos mais ou menos longos, que variam entre horas e dias. O que a OMS vem dizer é que esse potencial pode eventualmente não se concretizar na maioria das condições práticas do dia a dia, isto é, não existe prova que esse potencial esteja a ser efetivamente uma via de contágio muito significativa”, refere através de comunicado.