Neste episódio do podcast Palavrões da Ciência conversamos com a Filipa Bessa, doutorada em biociências e investigadora no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE). A Filipa investiga os efeitos das atividades humanas nos ecossistemas marinhos e, em particular, o efeito dos "microplásticos", que é um dos palavrões deste episódio.

A Filipa explica-nos o que são e o impacto que têm na nossa vida, alertando que estão por todo o lado: nas nossas roupas, nas tintas dos barcos e que até já os respiramos. O outro palavrão é "antropocénico", uma suposta nova era que estaremos a viver e que pode deixar uma herança menos boa às próximas gerações.

Palavrões da Ciência é um podcast produzido pela MadreMedia e apresentado por Cristina Soares e Marco Neves. A partir de palavras do dia-a-dia e de alguns palavrões, vamos perguntar a cientistas portugueses o que andam a investigar e que surpresas nos trazem sobre o que nos rodeia. A primeira temporada terá oito episódios — vamos da matemática à botânica, passando pelos morcegos, pelo mar, pela alimentação — e pelas fadas dos dentes… Para não perder nenhum episódio, assine na sua plataforma favorita: Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Já o Marco, como é hábito, traz-nos a origem e algumas curiosidades sobre uma palavra bem simples e conhecida por todos: "mar". Mas será que apesar desta palavra nos ser assim tão familiar, conhecemos realmente o mar? Ou será que o vemos apenas como fonte de alimento e um bom sítio para passar férias no verão?

Comece já ouvir para ficar a saber mais sobre estes temas, e também sobre pinguins e expedições à Antártida. E que pode ajudar os cientistas a identificar e recolher lixo marinho com a aplicação lixomarinho.app

Neste episódio, o livro recomendado, a propósito de histórias sobre os oceanos, é a “A eloquência da sardinha”, de Bill François.