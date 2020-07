“Desde 21 de julho, 13.174 [profissionais de saúde] foram infetados e 103 morreram”, disse o porta-voz do ministro da Saúde, Popo Maja, à agência AFP, acrescentando que, do total destes trabalhadores afetados pela covid-19, 6.394 tinham sido completamente curados.

A África do Sul registou um aumento de quase 60% no número total de mortes naturais nas últimas semanas, levando os especialistas a acreditar que o número de mortes ligadas ao coronavírus é de facto muito superior ao que as estatísticas oficiais indicam.

O país é o mais afetado em África e está entre os cinco primeiros do mundo em termos de casos confirmados, com 408.052 casos comunicados até à data, incluindo 5.940 mortes.

Contudo, a taxa de mortalidade manteve-se baixa (1,5%), de acordo com as atualizações diárias do Ministério da Saúde.