Nos últimos anos, África tem sido destino habitual de parte das renúncias quaresmais dos católicos portugueses e o mesmo vai acontecer este ano.

Das oito mensagens quaresmais de bispos diocesanos portugueses conhecidas até à manhã hoje, quatro indicavam que os resultados – na íntegra ou parte – das renúncias quaresmais dos católicos dessas dioceses terão como destino o continente africano.

Viana do Castelo, segundo o bispo Anacleto Oliveira, vai destinar o produto da renúncia quaresmal de 2020, “em partes iguais”, ao Gabinete de Atendimento à Família (GAF), na diocese, e à Paróquia de Nossa Senhora das Vitórias do Lucala-Zenze, em Angola.

Nesta paróquia, na diocese de Cabinda, o objetivo é ajudar na construção da igreja do Sagrado Coração de Jesus, “no lugar da que foi destruída durante a guerra que devastou este país irmão”, escreveu o bispo de Viana do Castelo.

Bragança-Miranda e Leiria-Fátima, por sua vez, têm outro país lusófono como destino para a verbas que forem recolhidas nesta quaresma, Moçambique.

No primeiro caso, o bispo José Cordeiro anunciou que, além da construção do mosteiro trapista em Palaçoulo, na diocese transmontana, parte das verbas recolhidas no âmbito da renúncia quaresmal será destinada à reabilitação da igreja paroquial de S. Pedro de Chissano, na Diocese de Xai-Xai, Moçambique, auxiliando “20 comunidades, que ali se reúnem para a Eucaristia e todas as celebrações litúrgicas, catequese, retiros, formação espiritual e caridade”.