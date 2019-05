Por outro lado, “a sociedade está muito partida e há uma representação mais acentuada dessa polarização nos ‘media’ o que leva o cidadão comum a achar que estamos numa época de extremos, acentuando o sentimento de insegurança e de medo”, explica.

O fenómeno da radicalização é complexo e as mensagens atingem diferentes destinatários: além de “gente que já estava nas margens, muitas vezes ligada ao pequeno crime”, cativam também cidadãos socialmente integrados e que “nada levaria a crer que seguiriam essa via, como o saudita fundador da Al-Qaida, Osama Bin Laden ou alguns bombistas suicidas envolvidos nos atentados do Sri Lanka, ligados a famílias que fizeram fortuna com o comércio de especiarias.

Paulo Mendes Pinto enquadra-os no que define como os “desiludidos da globalização”.

São “pessoas que não encaixam, que não encontram lugar, que não tem expetativas. Estão desiludidos com o momento social que se vive e acho que é muito por aí que temos de encaixar as várias radicalizações que vemos hoje, seja entre os ‘coletes amarelos’, seja entre os extremistas religiosos”.

O responsável da Universidade Lusófona considera que as pessoas se sentem mobilizadas porque acreditam que as suas ações podem desencadear uma mudança.

“É uma vontade de agir, de mudar, contra um modelo ocidental” representado por uma sociedade cristã ou laica e que assume estilos de vida que se enquadram no que é percecionado como “uma sociedade que está em decadência, que está em degenerescência, que está cheia de pecados e de falhas e que tem de ser mudada”, salienta o especialista

Questionado sobre o regresso de ex-combatentes do Estado Islâmico e respetivas famílias aos seus países de origem, Paulo Mendes Pinto manifestou-se otimista quanto aos pressupostos do sistema penal vigente, montado no pressuposto de que a regeneração e a reintegração social são possíveis, mas admite que há riscos.

“Eu, pessoalmente, acredito que existe um enquadramento que os pode integrar na sociedade, mas as doses de risco são grandes: podem tornar-se agentes de recrutamento ou ter cometido crimes que devem ser averiguados e punidos”, comentou, adiantando que “não há uma solução que se possa aplicar a todos os casos”.