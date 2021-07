O anúncio foi feito esta sexta-feira num comunicado divulgado no site da EMA. Até agora a vacina só era administrada a maiores de 18 anos.

Os efeitos desta vacina (Spikevax é o seu nome comercial) foram estudados num ensaio clínico com 3.732 participantes com idades comprometidas entre os 12 e os 17 anos.

Segundo a nota da EMA, os resultados demonstram um nível de produção de anticorpos ao vírus SARS-CoV2 semelhante ao da faixa etária dos 18 aos 25.

Além disso, nenhum dos 2.163 jovens que tomou a vacina contraiu covid-19, ao passo que os 1.073 que receberam um placebo registaram quatro casos positivos.

Esta vacina torna-se agora a segunda vacina anticovid-19 aprovada pela EMA para jovens dos 12 aos 17 anos, depois de a agência ter dado aval semelhante ao fármaco da Pfizer/BioNTech em maio passado.

"A utilização da vacina Spikevax em crianças dos 12 aos 17 anos de idade será a mesma que em pessoas com 18 ou mais anos de idade. É administrada como duas injeções nos músculos da parte superior do braço, com quatro semanas de intervalo", explica a EMA.