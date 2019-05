Um relatório divulgado hoje pela Polícia Federal do Brasil sobre o homicídio da vereadora no Rio de Janeiro e ativista dos direitos humanos Marielle Franco concluiu que um polícia militar tentou atrapalhar a investigação do caso.

As autoridades destacaram que o polícia militar Rodrigo Jorge Ferreira terá inventado uma história sobre o envolvimento de um alegado elemento de uma milícia no crime, para se vingar e confundir a polícia. Segundo o relatório, Rodrigo Jorge Ferreira era aliado do miliciano Orlando Oliveira de Araújo, mas os dois desentenderam-se e o policia militar resolveu apontar o antigo aliado como responsável pelo homicídio de Marielle Franco, segundo o depoimento que fez na polícia. Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram mortos em 14 de março de 2018, quando regressavam de um evento político ao serem atingidos por tiros disparados contra o carro em que viajavam na cidade do Rio de Janeiro. O crime completou 14 meses em maio e, embora a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirme que dois ex-agentes da polícia sejam os atiradores, a investigação permanece em curso e ainda não há uma conclusão sobre a motivação nem sobre quem foram os mandantes do crime.