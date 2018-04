Agentes federais com mandados de busca apreenderam hoje documentos de Michael Cohen, advogado pessoal do Presidente dos Estados, Donald Trump, afirmou um advogado de defesa.

As buscas ao escritório de Michael Cohen foram efetuadas pelo gabinete do procurador de Manhattan, de acordo com o advogado de Cohen, Stephen Ryan.

"A decisão da Procuradoria dos EUA em Nova York de conduzir a investigação usando mandados de busca é completamente inapropriada e desnecessária", afirmou Stephen Ryan em comunicado.

O responsável referiu que as buscas resultaram na “apreensão desnecessária de comunicações protegidas entre um advogado e seus clientes", apesar de não especificar quais os documentos que foram levados pelos agentes.

Cohen é o advogado pessoal de Donald Trump há muito tempo e tem estado sob forte escrutínio público nos últimos meses devido ao pagamento de 130 mil dólares à antiga atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, que afirma ter tido um caso com Donald Trump.