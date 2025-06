O pai do bicampeão olímpico Jakob Ingebrigtsen foi considerado culpado de agredir a filha, e irmã mais nova do atleta norueguês, Ingrid, com uma toalha molhada, e recebeu uma pena suspensa de 15 dias.

Gjert Ingebrigtsen, pai e treinador dos atletas noruegueses, Henrik, Filip e Jacob Ingebrigtsen, apresenta o seu livro 'Raising a World Champion' em Oslo, Noruega, 29 de outubro de 2018. EPA/VIDAR RUUD NORWAY OUT EPA/VIDAR RUUD NORWAY OUT