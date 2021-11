Segundo a informação disponível no ‘site’ da AMN, atualizada às 10:00 de hoje, encontram-se fechadas a toda a navegação as barras do Porto de Esposende e do Portinho da Ericeira.

A barra da Figueira está fechada a embarcações de comprimento inferior a 11 metros, mantendo-se aberta à restante navegação.

Já as barras da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros, que devem praticar a barra apenas no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.

A Autoridade Marítima Nacional informa ainda que a barra de Aveiro está condicionada a embarcações de comprimento fora a fora inferior a 15 metros, mantendo-se aberta à restante navegação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje no continente precipitação fraca até início da tarde, com o vento a soprar por vezes forte nas terras altas do Centro e Sul, e uma descida de temperatura, em especial da mínima.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê na costa ocidental ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, sendo de 2,5 a 3 metros a norte do Cabo Raso.

Na costa sul, as previsões apontam para ondas de sudoeste com um metro a 1,5 metros.