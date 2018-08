A estrutura terá sido construída em madeira e vime, destinando-se a permitir a apanha de peixe através de um sistema de onde esse, uma vez lá entrando, não conseguisse sair. Depois de abandonado, o mecanismo foi sendo escondido pela sucessiva deposição de areias ao longo dos séculos, até que a agitação marítima da semana passada, ao retirar à praia de Silvalde mais de dois metros de altura de areal, deixou parte da peça novamente exposta.

"Os vestígios da armadilha ficaram à vista e, como pertencem ao mesmo grupo de estruturas que já descobrimos no local em 1989 e que na altura foram sujeitas a testes científicos, sabemos que são do século II a.C., do tempo dos romanos", declarou à Lusa o chefe da Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de Espinho, Joaquim Sá.

Alguns banhistas terão suspeitado da tonalidade turva das águas na zona onde apareceu a antiga construção de pesca, mas o mesmo responsável autárquico assegura: "Já fizemos testes à qualidade da água e não há perigo. O tom negro é só matéria orgânica resultante da libertação das partículas de madeira, que escureceram com o passar dos séculos e agora se vão soltando com o rebentar das ondas".

A armadilha agora descoberta em Silvalde irá permanecer no seu local de origem, tal como encontrada, e, segundo a autarquia, deverá acabar por ser de novo oculta pelas areias. "Não é estrutura que se possa retirar de lá para exposição", afirma Joaquim Sá.