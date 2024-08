O Fundão é palco, entre 30 de agosto e 01 de setembro, do Gardunha Fest, festival de curtas-metragens dedicadas ao paranormal, com 22 filmes a concurso exibidos na sala da Moagem.

Na VII edição do evento bienal, promovido pela Associação de Artes Histérico desde 2012, há três categorias a concurso: nacional sub18, nacional e internacional.

O festival dedicado à temática do paranormal, e que tem a serra da Gardunha, no distrito de Castelo Branco, como pano de fundo, conta no cartaz, além de cinema, com música, palestras, uma ação de limpeza da floresta e um espetáculo de magia.

O diretor do Gardunha Fest, Miguel Geraldes, informou que a organização recebeu mais de dois mil filmes de vários países, dos quais cerca de 200 foram pré-selecionados para se chegar aos 22 finais.

França, Reino Unido, Polónia, Argentina, Canadá, Itália, México e Suíça são os países de onde são originárias as curtas-metragens a concurso na categoria internacional.

Miguel Geraldes realçou que, embora se tenha notado um menor número de películas recebidas, há um “aumento generalizado da qualidade” e “o Gardunha Fest tem qualidade assegurada na tela de cinema”.

A presidente da Associação de Artes Histérico, Joana Ramos, citada em comunicado enviado à agência Lusa, salientou o programa muito diverso e anunciou o lançamento, durante o Gardunha Fest, de três filmes promocionais sobre a serra da Gardunha.

“Esperemos que sirvam para alertar consciências para o património material e imaterial que aqui existe, além de ser um alerta para as questões ambientais”, frisou.

Joana Ramos acrescentou que o Gardunha Fest tem os filmes como “maior motivo de interesse”, mas é um programa multifacetado e pretende ser “um tributo à serra que compõe e serve de pano de fundo à cidade do Fundão e ao seu concelho”.

“Uma serra mítica, recheada de lendas, histórias, vivências”, reforçou a presidente da Associação Histérico.

A primeira sessão está agendada para as 18:00 de dia 30, na Moagem, onde é exibida a película 'O céu em volta', com presença do realizador, Rodrigo Cruz Silva.

Os filmes a concurso são projetados no dia 31, entre as 17:00 e as 19:00, com uma sessão a partir das 21:00 dedicada aos vencedores.

No primeiro dia do Gardunha Fest há um concerto com Xico Gaiato, no segundo é apresentado o espetáculo performativo “Marasmo” e no último um espetáculo de magia com Ricardo Pimenta.

O programa integral pode ser consultado nas redes sociais da Associação de Artes Histérico.