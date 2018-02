A albufeira da Vigia, que está ligada ao sistema do Alqueva, desde 2015, tem uma capacidade de armazenamento total que ronda os 17 milhões de metros cúbicos de água e serve para o abastecimento público do concelho de Redondo e para a rega agrícola.

“Se não houver uma mudança climática expressiva, culturas como o milho ou o tomate, que se fazem no perímetro, vão estar com seríssimos problemas”, pelo que, insistiu, a associação vai “aconselhar os agricultores a não as fazerem”.

“Vamos aconselhar vivamente os agricultores a não as fazerem porque as possibilidades de haver água para elas são muitíssimo escassas”, disse à agência Lusa Luís Bulhão Martins, responsável pela associação de beneficiários da Obra da Vigia.

Mas, reconheceu, se o abastecimento à população está salvaguardado, existe “um outro problema e bastante sério que tem a ver com a agricultura e com a possibilidade de os agricultores regarem durante a próxima campanha”.

“E isso também nos deixa preocupados, uma vez que a economia também assenta, principalmente na freguesia de Montoito, a partir da zona de regadio”, sublinhou.

Com as culturas de primavera/verão em risco de não serem semeadas, assinalou Luís Bulhão Martins, o objetivo é garantir água para as culturas de outono/inverno, como cereais, e salvaguardar a sobrevivência das culturas permanentes, nomeadamente o olival, que representa “50% da área regada” no perímetro, e a vinha, “que não chega bem aos 10%”.

“Estamos em fevereiro e já tivemos de dar um bocadinho de água a agricultores aflitos para regarem culturas de outono/inverno”, quando, nesta altura, costuma acontecer o contrário, afirmou o responsável da associação: “Estaríamos com problemas de água a mais, por causa da chuva”.

Luís Bulhão Martins alertou para o “impacto terrível em termos económicos” que a situação representa na zona de Montoito, cujos agricultores “vão ter este ano uma perda de rendimento terrível”, e reclamou medidas de apoio da parte do Ministério da Agricultura.

“Esperamos que o ministério tome as devidas medidas e procure, junto das verbas que tem da Política Agrícola Comum (PAC), arranjar qualquer coisa que tenha significado em termos de minimização da perda de rendimento”, reivindicou.