Em declarações à agência Lusa, José Maria Charraz, um dos elementos do movimento de agricultores, explicou que o Ministério da Agricultura “cedeu” às exigências dos profissionais do setor, tendo os agricultores desmobilizado da fronteira de Vila Verde de Ficalho “perto da meia-noite” de sexta-feira.

José Maria Charraz disse ainda que na quinta-feira vai decorrer em Moura, também no distrito de Beja, “uma reunião presencial” com a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a partir das 19h00.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à Lusa que o trânsito voltou a circular com normalidade durante a última noite na fronteira de Vila Verde de Ficalho e que “todos” os tratores que se encontravam no local já desmobilizaram.

Desde quinta-feira que os agricultores portugueses se têm manifestado pela valorização do setor e condições justas, tal como tem acontecido em outros pontos da Europa.

O Governo avançou com um pacote de ajuda de mais de 400 milhões de euros destinados a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), garantindo que a maior parte das medidas entra em vigor este mês, com exceção das que estão dependentes de 'luz verde' de Bruxelas.

A Comissão Europeia vai preparar uma proposta para a redução de encargos administrativos dos agricultores, que será debatida pelos 27 Estados-membros em 26 de fevereiro.

Os protestos dos agricultores portugueses são organizados pelo Movimento Civil de Agricultores, que se juntou às manifestações que têm ocorrido em outros países europeus, incluindo França, Grécia, Itália, Bélgica, Alemanha e Espanha.