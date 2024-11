“O diretor do Agrupamento instaurou um processo disciplinar ao docente. A situação está a ser acompanhada pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, através da Direção de Serviços de Lisboa e Vale do Tejo”, informou o Ministério à Lusa.

Segundo noticiou o Correio da Manhã, um professor do 6.º ano da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na Escola Febo Moniz, em Almeirim, no distrito de Santarém, foi acusado de utilizar linguagem com conotação sexual na presença dos alunos, além de dizer palavrões quando se aborrecia.

O diretor do Agrupamento, José Carreira, disse à Lusa que o agrupamento instaurou um processo para averiguar a veracidade das denúncias e avaliar “se os alunos foram colocados em risco”.

“Se for necessário uma ação disciplinar, ela será aplicada”, afirmou José Carreira.

Ainda de acordo com o diretor do agrupamento, apesar das denúncias o professor continua a dar aulas por se considerar que “até ao momento não há nada que indica que os alunos estejam em perigo”.

O diretor do agrupamento referiu também que o professor dá aulas “de porta aberta” e que alguns encarregados de educação afirmaram desconhecer as alegadas atitudes do professor.