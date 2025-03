O IPMA prevê para esta terça-feira "períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde".

Além disso, são esperados "aguaceiros, podendo ser por vezes fortes até ao início da manhã, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência a partir da tarde, sendo de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela".

O vento vai ser "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, sendo do quadrante leste na região Norte até ao meio da manhã, soprando moderado a forte (até 40 km/h) no litoral e terras altas, em especial das regiões Centro e Sul".

Está também prevista a "subida da temperatura máxima na região Norte e interior Centro", que vai oscilar entre os 9ºC (Guarda) e os 19ºC (Faro). As temperaturas mínimas vão estar entre os 2ºC (Bragança e Guarda) e os 13ºC (Faro).

A previsão aponta ainda para "agitação marítima forte a sul do Cabo Carvoeiro até ao meio da manhã".