A quantidade de chuva de março foi próxima do valor normal, mas mais de três quartos do território continuam com seca severa e extrema, divulgou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Até 15 de março, tinha chovido 87 por cento do valor normal mensal entre 1971 e 2000, o que não impediu ainda que março seja o décimo mês mais seco desde 2000. Mas a chuva que caiu contribuiu para um "desagravamento da intensidade da situação de seca meteorológica na região litoral Norte e Centro", onde aumentou a água no solo. Mais para o interior, em Trás-os-Montes, Beira Alta e grande parte do sul, totalizando 77% do território, mantém-se "seca severa e extrema". O período entre outubro de 2021 e terça-feira passada foi o mais seco desde 1931, acrescenta o IPMA. Quanto à temperatura na primeira quinzena do mês, esteve 1,67 graus abaixo do valor médio mensal 1971-2000.