O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, propôs hoje que o busto de Mário Soares, fundador e primeiro líder do PS, fique instalado na Sala do Senado do parlamento.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (C-E), acompanhado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco (C-D), e pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro (C), à chegada para a sessão solene evocativa dos “100 Anos do nascimento de Mário Soares”, na Assembleia da República, eem Lisboa, 06 de dezembro de 2024. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA