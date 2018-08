Ai Weiwei indicou também não ter recebido qualquer notificação prévia do Governo chinês.

Em vários vídeos que Ai publicou na conta no Instagram e em outras redes sociais é possível observar a evolução da demolição, e como as escavadoras derrubaram a fachada e paredes do edifício, na zona norte da capital chinesa.

Este é o segundo estúdio do artista e dissidente, de 61 anos e atualmente a residir em Berlim, que as autoridades chinesas destruíram. Em 2011, foi demolido o que Ai mantinha em Xangai (leste).

O estúdio, denominado Zuoyou, era descrito por Ai Weiwei como uma “fábrica socialista ao estilo da Alemanha de Leste”, uma vez que tinha albergado uma oficina de automóveis.