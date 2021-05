O INE prolongou a entrega de resposta dos Censos 2021 até ao dia 31 de maio. A informação foi avançada por vários meios de comunicação e confirmada esta terça-feira pelo SAPO24.

As respostas começaram a 19 de abril e inicialmente o prazo estipulado seria até esta segunda-feira, dia 3 de maio. No entanto, o instituto decidiu alargar o período estabelecido até ao final do mês, tendo inclusivamente atualizado a imagem no seu site.

créditos: Censos 2021

O INE esclarece que os alojamentos que ainda não responderam vão receber um aviso de contacto ou a visita do recenseador a lembrar a necessidade de resposta aos Censos e prestar todo o apoio necessário à população.

A Internet continua a ser o modo de resposta preferencial. Todavia, mantém-se a possibilidade da população responder através dos seguintes modos:

Telefone através da Linha de Apoio (21 054 2021)

através da Linha de Apoio (21 054 2021) eBalcão nas Juntas de Freguesia

nas Juntas de Freguesia Autopreenchimento dos questionários em papel, entregues pelos recenseadores, que cumprem um rigoroso Protocolo de Saúde Pública.

Em comunicado, o instituto informou que 80% dos alojamentos já responderam ao Censos 2021, o que representa mais de 9 milhões de pessoas recenseadas. A resposta foi dada maioritariamente pela Internet (eCensos), que registou cerca de 90% do total de respostas.

Os restantes 10% das respostas foram dadas pelo eBalcão, disponível nas juntas de freguesia, por via telefónica ou resultaram de apoio direto por parte do recenseador.

O instituto sublinha ainda que, na última semana, o número de respostas diárias variou entre as 100 e as 200 mil, com os valores mais elevados a serem registados no domingo, dia 2 de maio.

Desde 1981 que os Censos se realizam

O Instituto Nacional de Estatística (INE) é a entidade responsável pela sua preparação e realização e conta com a colaboração do Serviço Regional de Estatística dos Açores, da Direção Regional de Estatística da Madeira, das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia.

Desde 1981 que os Censos em Portugal se realizam nos anos terminados em 1, de acordo com as obrigações europeias em vigor. Os últimos tiveram lugar em 2011.

Não responder aos censos pode dar origem a uma coima, que pode ir dos 250 a 25 mil euros ou de 500 a 50 mil euros, consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva.

Caso ainda não tenha respondido e tenha dúvidas de como deve proceder, recorde aqui este guia com perguntas e respostas sobre o tema.