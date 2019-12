O grande problema da linha política do líder trabalhista nestas eleições foi apenas um: não ter uma. E como não há nada que a natureza humana odeie mais que o vazio, o espaço foi preenchido pelo resto e o Labour verteu votos para todos os partidos, incluindo os conservadores. Blyth Valley deu o mote logo no início da noite eleitoral: este círculo eleitoral, fundado em 1950, foi sempre sinónimo de vitória para o Partido Trabalhista britânico. Até ontem, dia em que o candidato conservador Ian Levy venceu a candidata trabalhista Susan Dungworth. Também Sedgefield, o círculo por onde foi eleito nos vários mandatos Tony Blair, a eleição foi decidida a favor dos conservadores.

"A culpa foi do Brexit" terão pensado muitos trabalhistas durante a noite de ontem. É duvidoso que seja verdade. A derrota do Partido Trabalhista ontem começou a desenhar-se ainda no Parlamento da era Theresa May, com acordos sucessivamente falhados. Entre travar os outros Tories que se adivinhavam à espreita, e que são estes Tories de Boris Johnson, e travar o Brexit, os trabalhistas apostaram na segunda hipótese. O problema é que o fizeram sem que o líder do partido tivesse ele próprio essa convicção assumida. E quando se olham os eleitores olhos nos olhos, essas coisas percebem-se.

A vitória de Cummings. Outra vez

O que fez destas eleições também uma batalha de chavões ou slogans.

E entre quem sabe o quer dizer e quem sabe o que não quer dizer, geralmente ganham os primeiros. Não foi diferente em Inglaterra e, no que respeita aos trabalhistas, decorreu, mais uma vez, da dificuldade de Corbyn e dos corbynistas clarificarem o que pensavam e o que queriam fazer no que respeitava ao Brexit.

O Labour fez campanha com o memorável (só que não) slogan: É tempo de uma mudança real [It’s time for real change]. Então vejamos: podia ser sobre impostos, habitação, educação, agricultura. E, sim, também podia ser sobre a questão mais estrutural, mais definitiva e que realmente importava nestas eleições: o Brexit. Mau timing numa altura em que os ingleses procuravam, mais que tudo, um compromisso, fosse qual fosse o sentido.

Do outro lado, Dominic Cummings, assessor e mentor de Boris Jonhson na campanha de 2016 do Brexit, deixou escola. Se há três anos a palavra de ordem dos brexiters foi “take back control” [recuperar controlo], desta vez foi um indubitável “get Brexit done” [fazer acontecer o Brexit].

Disseram ao que iam e quem ouviu, e concordou, não precisou de segundas leituras.

O que fará Johnson com esta vitória?

O líder conservador conseguiu uma vitória expressiva. Pediu uma maioria absoluta para fazer o que tinha de ser feito - e deram-lhe. Maior que a (pálida) vitória de Cameron em 2015 – essa mesma, a que levou ao referendo do Brexit, que levou ao 'sim' ao Brexit e que levou a três anos de “quero sair e quero um pónei”. Maior que a de John Major em 1992. E só batida pela da dama de ferro, Margaret Thatcher em 1987, back in the days.

Os analistas esperam um Boris Johnson muito ativo na frente fiscal, onde certamente investidores e classes mais endinheiradas esperam boas notícias, mas com raides que, com ele, nunca serão ao acaso, de medidas populares, nomeadamente no investimento público e no corte de impostos. A receita para manter o poder não é assim tão diferente de país para país – é escolher a quem se precisa agradar e quando, sendo que uns países podem mais que outros.

Uma visão pragmática ou até maquiavélica que não anula o pensamento político que o líder conservador tem, nem as medidas que daí irão decorrer. Sobre os principais alvos de investimento público, lá como cá, os temas da saúde com a prioridade ao NHS que é o Sistema Nacional de Saúde britânico e de segurança estarão na ordem do dia. Como ironizava Matt D’Anconna, analista do site inglês Tortoise, será algo que pode convergir num slogan como “dar segurança aos pacientes e aterrorizar os criminosos”.

Johnson não escondeu, pelo contrário, que se via como o Churchill na frente de batalha que tem sido o Brexit. Não gastemos linhas em discussões extemporâneas, mas usemos apenas um paralelismo, que é válido: Churchill ganhou a guerra e perdeu as eleições, Boris pode muito bem ter ganho as eleições e descobrir que perdeu a guerra. Qual guerra? A que vai importar uma vez esteja resolvido o tema que não tem deixado nos últimos três anos britânicos – e europeus, já agora – pensar noutro futuro que não a próxima votação do Brexit e o calendário daí resultante.

Com o Brexit politicamente arrumado – não será tão simples assim, mas destas eleições e desta maioria absoluta isso pode, pelo menos, esperar-se –, Boris terá de regressar a um país que tem problemas e desafios mais sérios para resolver que não apenas a pertença à União Europeia. Um país socialmente partido entre novos e velhos, cosmopolitas e rurais e, mais importante que tudo isso, entre ingleses, escoceses, irlandeses e galeses.

Também um país com novos atores políticos. A começar pelo líder da oposição. Jeremy Corbyn, por enquanto fica, mas anunciou durante a madrugada que não vai continuar a liderar os trabalhistas. É de supor que os corbynistas levarão vantagem na sucessão, mas esse é mais um tema em aberto para os próximos meses.

Também nos Liberais Democratas a hora é mudança com a saída de Jo Swinson, a líder que não se conseguiu fazer eleger no seu próprio círculo eleitoral.

E, por trágico-cómico que possa ser, personagens como Nigel Farage, o ex-líder do Ukip, o partido que promoveu em primeiro lugar a saída do Reino Unido da UE, continuam em órbita numa versão inglesa da expressão "vão andar por aí".

This England is hard to love [Esta Inglaterra é difícil de amar], escreveu o jornalista inglês, Chris Cook, o que é um facto. O Brexit poderá ter inscrito o nome de Boris Johnson nas páginas da história, mas será pelo futuro da União que será julgado. Mas se é para ser sentimental é bom que se diga que sem amor dificilmente acabará bem.