As companhias aéreas Air France e KLM vão aumentar, em Portugal, a oferta de lugares-quilómetros (ASK, em inglês) em 11% no verão deste ano, enquanto na globalidade o grupo registará um crescimento de 4,1%, na comparação homóloga.

O grupo explicou que o aumento de 4,1% tem por base a “atividade da transportadora de baixo custo Transavia (+10,6%), a atividade passagem da rede de longo-curso (+3,9%) e atividade passagem médio e pequeno-curso (+1,4%)”. “Globalmente, o Grupo Air France-KLM, incluindo a companhia ‘low-cost’ [baixo custo] Transavia e o parceiro ‘jointventure’ transatlântico Delta Air Lines, oferece, este verão de 2018, quase 570 voos semanais em 26 rotas de/para cinco aeroportos em Portugal (Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada)”, lê-se no comunicado. O aumento em 11% da sua capacidade em termos de lugares-quilómetros de/para Portugal deve-se à “passagem da operação da Air France para a Joon pela primeira vez no período estival, em continuação do Inverno 2017-18, com uma aeronave de maior capacidade” e ao “aumento de frequências em alguns períodos da época alta estival”.