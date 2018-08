A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) vai construir na Albânia a sua primeira base aérea nos Balcãs Ocidentais, anunciou hoje o primeiro-ministro albanês, Edi Rama.

“A NATO, em colaboração com o governo albanês, investirá mais de 50 milhões de euros apenas na primeira fase do projeto para modernizar a base aérea de Kucova. O projeto iniciar-se-á este ano e servirá para operações aéreas da NATO. Também servirá de base nacional para as Forças Aéreas da Albânia”, indicou Rama através das redes sociais.

Segundo o chefe do governo albanês, trata-se de um “investimento estratégico da NATO na Albânia” que proporcionará “novos padrões” às Forças Armadas, representando maiores possibilidades económicas e sociais para a zona.

A base de Kucova, no centro da Albânia, foi construída em 1953 e encerrada em 2006. Durante o regime comunista, entre os anos 1940 e 1990, era a instalação aérea maior e mais importante do país.

Atualmente funciona como museu, no qual podem ser vistos os aviões MIG doados pela União Soviética e pela China à Albânia durante o período comunista e que na época eram escondidos nos túneis subterrâneos que existem em Kucova.