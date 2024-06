O presidente do Governo da Madeira disse hoje estar otimista em relação à aprovação do Programa do Governo, na próxima semana, considerando que não há razão para ser chumbado, uma vez que integra "propostas de todos os partidos".

“Eu estou otimista, eu acho que vai haver bom senso e tem de haver bom senso em função da defesa do interesse comum”, declarou Miguel Albuquerque (PSD), em declarações aos jornalistas, após ter entregado o documento ao presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, no Funchal. O chefe do executivo reiterou que “não há nenhuma razão” para que as forças políticas reprovem o Programa do Governo. “Não há nenhuma razão, a não ser uma razão de ego partidário ou de apetência de poder ou outra qualquer para chumbar a proposta do governo no parlamento”, reforçou Miguel Albuquerque. O PS e o Chega já anunciaram que irão votar contra o documento e, visto que o PSD não tem maioria no parlamento madeirense, se o JPP também se juntar ao voto contra, o Programa do Governo será chumbado. A discussão ocorre entre terça e quinta-feira, no parlamento madeirense. Nas legislativas regionais de 26 de maio, o PSD elegeu 19 deputados, ficando a cinco mandatos de conseguir a maioria absoluta. O PS conseguiu 11 deputados, o JPP nove, o Chega quatro e o CDS-PP dois, enquanto a IL e o PAN elegeram um deputado cada. Já depois das eleições, o PSD firmou um acordo parlamentar com os democratas-cristãos, ficando ainda assim aquém da maioria absoluta – os dois partidos somam 21 assentos, mas são necessários 24.