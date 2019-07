A segunda sessão do julgamento iniciou-se hoje de manhã e acabou por se estender pela tarde, devido à falta de uma testemunha, uma assistente social, da qual a advogada de Diana Fialho, Tânia Reis, não quis prescindir de ouvir.

Para o juiz Nuno Salpico, não havia “necessidade de prolongar o julgamento por muito mais tempo”, mas, ainda assim, decidiu ouvir a pessoa em falta na última sessão, marcada para sexta-feira, pelas 14:00, o momento em que também serão proferidas as alegações finais.

Foi Tânia Reis que indicou esta testemunha e, em declarações aos jornalistas, classificou a sua presença como “imprescindível” para relatar ao tribunal “toda a infância de Diana, desde a escola primária até ao momento em que é adotada”.

A fase final da audiência de hoje ficou também marcada pelo depoimento de Diana Fialho e Iúri Mata, que falaram pela primeira vez em julgamento, respondendo a algumas perguntas sobre o relatório social.

Apesar de o advogado do arguido ter voltado a informar que o seu constituinte “não está em condições [de falar], nem se lembra da data de hoje”, Iúri Mata conseguiu responder a todas as perguntas do juiz, indicando os locais onde trabalhou, vencimentos e quem o tem visitado na prisão.

Já Diana Fialho deu conta que teve “internamento psiquiátrico aos 14 e aos 18 anos”, primeiro devido à “grande depressão pelo falecimento da avó” e, mais tarde, por não “estar a conseguir tirar o curso”, passando a tomar medicação até aos 20 anos.

“Tinha muito boa relação com a minha avó. Passei muito mal porque era com a minha avó que eu passava mais tempo, a minha mãe estava sempre a trabalhar”, referiu.

Na parte da manhã, uma colega e amiga de Amélia Fialho disse que os problemas com a filha adotiva da vítima iniciaram-se quando Diana Fialho começou a namorar com Iúri Mata e que achou estranho uma das declarações do arguido, aquando o desaparecimento.