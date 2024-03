Em comunicado, a PSP esclareceu que a detenção resultou do cumprimento de dois mandados de busca domiciliária, na cidade de Aveiro, originados pela suspeita da prática do crime de ofensas à integridade física, contra uma mulher de 49 anos, no início do ano.

No decorrer das buscas, os polícias apreenderam cerca de 36 doses de haxixe e cocaína, pelo que detiveram o visado, por suspeita de tráfico de estupefacientes.

Foram ainda apreendidos uma carteira com documentos, uma mochila com roupa, um telemóvel e uma bicicleta, pertencentes à vítima do referido roubo, pelo que “se criaram fundadas suspeitas de que o autor dos referidos crimes era o visado nos referidos mandados”, conclui a PSP.

Entre os objetos apreendidos está também um ferro/chibata, supostamente utilizado para agredir o ofendido durante a prática do roubo/sequestro, além de quatro armas brancas, uma arma de ar comprimido e um sabre.

Foram igualmente apreendidos seis telemóveis, três televisões e 156,52 euros em dinheiro.

A PSP refere que o detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial no Juiz de Instrução de Aveiro, na terça-feira, para aplicação de eventuais medidas de coação.