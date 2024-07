"Os novos órgãos sociais da Fundação JMJ Lisboa 2023, presididos por D. Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa, tomaram posse para o quadriénio 2024-2028", é referido em comunicado.

A nova direção foi nomeada pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, a 1 de julho e "é composta por D. Alexandre Palma, como presidente, Ausenda Filipa Rosa Pires (secretária), Cónego Joaquim Daniel Vieira Loureiro, (tesoureiro), Henrique Reynaud Campos Trocado (vogal), Mariana Jorge Frazão (vogal), Marta Duarte Vaz de Figueiredo Furtado de Mendonça (vogal) e Rui Alexandre Pires Diniz (vogal). O Conselho Fiscal é presidido por Rafael Serralheiro Franco, tendo por secretário Francisco Marcos e vogal Isabel Guedes".

Para D. Alexandre Palma, presidente da Fundação JMJ, “esta equipa multifacetada com fortes valências em várias áreas e com um conhecimento profundo da JMJ permite-nos preparar o próximo passo da Fundação JMJ. Esta vai continuar a trabalhar na promoção sociocultural da juventude e da infância, permitindo assim prolongar a experiência extraordinária da JMJ – Lisboa 2023. Nesta sua nova fase, a Fundação empregará os rendimentos do seu património para apoiar parceiros nacionais e internacionais, públicos e privados, sempre em prol da juventude e da infância”.

Quem são os novos membros?

Na Direção:

D. Alexandre Palma (presidente) — Bispo auxiliar eleito do Patriarcado de Lisboa; professor associado da Universidade Católica Portuguesa (UCP); Vice-Diretor da Faculdade de Teologia da UCP; doutorado em teologia.

Ausenda Filipa Rosa Pires (secretária) — Diretora da área de riscos e modelos do Banco Santander; coordenou a ligação entre o Comité de Organização Local (COL) e os Comités Organizadores Diocesanos (COD) e a gestão de peregrinos da JMJ Lisboa 2023; mestrado em matemática e aplicações (Instituto Superior Técnico) e licenciada em Ciências Religiosas (UCP). Membro indicado na sequência de diálogo estabelecido com o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Cónego Joaquim Daniel Vieira Loureiro (tesoureiro) — Padre e ecónomo do Patriarcado de Lisboa; exercia já semelhantes funções na Fundação JMJ; mestrado em teologia e licenciatura em Direito Canónico (UCP); licenciatura em contabilidade e administração (Instituto dos Pupilos do Exército).

Henrique Reynaud Campos Trocado (vogal) — Advogado (inscrito na ordem desde 1978); consultor da Sociedade de Advogados Abreu & Associados; foi sócio fundador de outras sociedades de advogados; licenciatura em direito (Universidade de Lisboa).

Mariana Jorge Frazão (vogal) — Gestora de Media e Ativação de Marca na Longa Vida – Lactalis Nestlé Portugal; foi responsável pela pastoral e grandes eventos da JMJ Lisboa 2023; licenciatura e mestrado em gestão (Nova SBE).

Marta Duarte Vaz de Figueiredo Furtado de Mendonça (vogal) — Diretora de estratégia da Girl Move Academy (academia de liderança e inovação social para jovens mulheres em Moçambique); trabalha há mais de 10 anos na liderança e em projetos com enfoque social; formada em gestão (Nova SBE).

Rui Alexandre Pires Diniz (vogal) — Presidente executivo da CUF; desempenhou vários cargos de administração em empresas; foi consultor da McKinsey; é membro da direção da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores; promotor e fundador da Inclusive Community Forum da NOVA SBE; licenciatura em economia (UCP).

No Conselho Fiscal:

Rafael Serralheiro Franco (presidente) — Professor na AESE (nas áreas de Contabilidade Financeira, Contabilidade de Custos e Sistemas de Controlo de Gestão); diretor do Executive MBA AESE; membro fundador e diretor da Associação de Amizade Portugal-Índia; licenciado em economia (Nova SBE), Executive MBA (AESE) e doutor em gestão (DBA, Universidade de Manchester).

Francisco Marcos (secretário) — Advogado (desde 2019) na FALM – Ferreira de Almeida, Luciano Marcos & Associados, Sociedade de Advogados); exercia já funções semelhantes na Fundação JMJ; licenciatura em direito e mestre em Direito e Gestão (UCP).

Isabel Guedes (vogal) — Diretora Operacional e Financeira de uma Sociedade de Advogados; tem trabalhado nas áreas de auditoria e consultoria; licenciatura em gestão e administração de empresas (UCP).