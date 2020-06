Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), há mais 378 novos casos registados e nove óbitos nas últimas 24 horas.

Estima-se um total aproximado de 173.100 pessoas consideradas curadas, um aumento de 500 em relação ao dia anterior.

Depois de várias discussões a propósito da proteção de dados, uma nova aplicação para telemóvel começa hoje a funcionar na Alemanha.

O presidente do RKI, Lothar Wieler, assume que esta nova ferramenta funciona para evitar um número crescente de novas infeções no país, sublinhando que os bons resultados da Alemanha no combate à doença se justificam em parte pela bem-sucedida rastreabilidade.

Já o ministro da Saúde, Jens Spahn, avisa que a nova aplicação não é uma solução total na luta contra o vírus, garantindo, ainda assim, que “pode ajudar as pessoas mais rapidamente”.