Este inverno, a eletricidade pode vir a faltar em França, onde é 70% de origem nuclear. Com efeito, o país tem a disponibilidade do seu parque nuclear reduzida, uma vez que cerca de metade dos seus 56 reatores está parada, devido a manutenções programadas, a trabalhos ligados a problemas de corrosão e atrasos no calendário de entregas.

Neste contexto de incerteza para a segurança energética, o governo aposta em “dois pontos cruciais para garantir a passagem do inverno” e evitar cortes no fornecimento: “esforços de sobriedade energética” e “solidariedade energética europeia”.

Sobe este último ponto, um “acordo franco-alemão” está em vias de conclusão, para “garantir as capacidades de importação de eletricidade” em França, informou o Ministério da Transição Energética de França.

Este acordo deve permitir “maximizar” as capacidades de exportação de eletricidade da Alemanha para a França. Os franceses já enviam g+as para os alemães desde meados de outubro para os ajudar a superar o fim dos fornecimentos de gás russo.