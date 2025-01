Os dois sistemas foram instalados no sudeste da Polónia, em particular para proteger o aeroporto de Rzeszow, por onde passa mais de 90% da ajuda militar e humanitária destinada a apoiar a Ucrânia na luta contra a invasão russa.

“Deslocámos para aqui dois sistemas Patriot”, declarou Boris Pistorius em Rzeszow, numa conferência de imprensa com o homólogo polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

“A segurança da Polónia e do seu espaço aéreo está em jogo”, acrescentou, citado pela agência francesa AFP.

As duas unidades deverão atingir a capacidade operacional total na segunda-feira.

Pistorirus disse que a proteção contínua do centro de trânsito está garantida durante os próximos seis meses.

A Alemanha, que também tem de efetuar missões de policiamento aéreo e de reabastecimento em voo na Polónia, substitui assim os Estados Unidos, que até agora desempenhavam a mesma tarefa.

Os dois ministros agradeceram aos Estados Unidos pelo “empenhamento incansável” no terreno.

O ministro alemão chegou à Polónia depois de visitar a Lituânia, para onde a Alemanha está a enviar uma brigada de 5.000 soldados.

Entre janeiro e novembro de 2023, a Alemanha enviou sistemas de defesa do tipo Patriot para perto de Zamosc, também no sudeste da Polónia, não muito longe da fronteira com a Ucrânia, onde protegeram um importante nó ferroviário.

A Ucrânia tem contado com a ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais para combater as tropas russas, que invadiram o país em fevereiro de 2022.